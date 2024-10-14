Yeni Xiaomi Pad 7 serisinin özellikleri ortaya çıktı

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Xiaomi'nin yakında piyasaya süreceği yeni tablet modelleri Pad 7 ve Pad 7 Pro ile ilgili heyecan verici detaylar Çin'den sızdırıldı.

Selefleri Pad 6 ve Pad 6 Pro'nun başarısını devam ettirmesi beklenen yeni tabletler, donanım konusunda yine orta segmentte konumlanacak, ancak daha güçlü işlemcilerle gelecek.

XIAOMI PAD 7 SERİSİ NELER SUNACAK

Sızıntılara göre, Pad 7 modeli Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alırken, Pad 7 Pro ise daha güçlü olan Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisini kullanacak.

Bu, yeni tabletlerin performans açısından seleflerine göre önemli bir yükseltme yaşayacağı anlamına geliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Pad 6 ve Pad 6 Pro sırasıyla Qualcomm Snapdragon 870 5G ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcilerine sahipti.

Sızıntılar, Pad 7 ve Pad 7 Pro'nun her ikisinin de 144 Hz yenileme hızına sahip 11,6 inç LCD ekranla geleceğini gösteriyor. Bu, kullanıcıların akıcı ve hızlı bir ekran deneyimi yaşayabileceği anlamına geliyor.

Yeni tabletlerin pil kapasiteleri henüz bilinmese de, hızlı şarj destekleri hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Pad 7, 47W kablolu hızlı şarjı desteklerken, Pad 7 Pro ise 67W kablolu hızlı şarj ile gelecek. Bu sayede tabletler kısa sürede şarj olabilecek ve kullanıcılar uzun süre kesintisiz bir şekilde cihazlarını kullanabilecekler.

Önceki nesil, 300-400 dolar civarlarında uygun sayılabilecek fiyatlarla çıkmıştı. Benzer bir yaklaşımın yeni seride de devam etmesi bekleniyor.