Yerli yapay zeka Kumru AI nasıl kullanılır, ücretsiz mi, sahibi kim? Kumru'nun kullanım alanları...

Türk mühendisler tarafından geliştirilen “Kumru”, tamamen Türkçe veriyle eğitilen ve yerli kaynaklarla geliştirilen ilk büyük dil modeli olarak tanıtıldı.

Proje ekibine göre modelin ismi, hem barış ve zarafet anlamı hem de Türkçeye olan sadakati simgeliyor.

Kumru, medya kuruluşlarından eğitim kurumlarına kadar geniş bir alanda kullanılabiliyor. Özellikle özetleme, haber yazımı, akademik metin üretimi gibi işlevlerde performansı öne çıkıyor.

Peki; Kumru nasıl kullanılır, ücretli mi? Kumru neler yapabilir? İşte yanıtı...

KUMRU NASIL KULLANILIR

Kullanıcılar, kumru.ai adresi üzerinden modele doğrudan ulaşabiliyor.

Ücretsiz erişim politikası, yerli yapay zeka Kumru’nun yaygın olarak test edilmesini sağladı.

KUMRU AI KİMİN

Projenin sahibi VNGRS, uzun süredir Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkı sağlayan önemli bir yazılım şirketi olarak biliniyor.

Bulut ve yapay zeka sektöründe çalışmalar yapan yerli girişim VNGRS tarafından geliştirilen Kumru, 16 GB VRAM kapasitesine sahip olan GPU’lar üzerinde yerel olarak çalışabilecek ve şirket içi bilgisayarlarda çok ucuza kullanılabilecek.

KUMRU'NUN ÖZELLİKLERİ

Metin üretimi, özetleme, yeniden yazma

Soru-cevap sistemleri

Konuşma ve diyalog üretimi

Doküman analizi ve özetleme

Chatbot ve müşteri destek uygulamaları

Sosyal medya içerik önerisi ve üretimi