Yetişkinleri ilgilendiriyor: ChatGPT'ye yeni özellik

OpenAI, ChatGPT'nin gelecek sürümlerinde kullanıcı deneyimini daha insansı hale getirecek yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Şirketin CEO’su Sam Altman, X üzerinden yaptığı açıklamada, yetişkinlere de bir haber verdi.

Altman, “Yetişkin kullanıcıları yetişkin gibi davranarak ele alacağız” diyerek platformun erotik içeriklere izin vereceği yeni bir dönemi işaret etti.

EROTİK KONUŞACAK

Altman, değişikliğin aralık ayında yaş doğrulama sistemiyle birlikte devreye alınacağını söyledi.

Bu adımın, kullanıcıya “daha doğal etkileşim” sağlama amacını taşıdığını vurguladı.

Böylece ChatGPT, kimlik doğrulanması akabinde cinsel içerikli de konuşabilecek.