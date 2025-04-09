Yıllardır ücretsiz kullanılıyor: WinRAR'da kritik güvenlik açığı tespit edildi

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Güvenlik araştırmacıları, milyonlarca kullanıcının tercih ettiği dosya sıkıştırma yazılımı WinRAR'da tehlikeli bir güvenlik açığı buldu.

Bu açık sayesinde siber saldırganlar, Web İşareti (Mark of the Web - MotW) güvenlik mekanizmasını atlatarak kullanıcıların bilgisi olmadan cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaştırabiliyor.

WEB İŞARETİ (MOTW) NASIL ATLANIYOR

Web İşareti, internetten indirilen yürütülebilir dosyalar çalıştırılmadan önce kullanıcıları uyaran önemli bir güvenlik katmanı.

Ancak keşfedilen bu WinRAR açığı, saldırganların özel olarak hazırlanmış arşiv dosyaları aracılığıyla bu uyarıyı atlamasına olanak tanıyor.

Arşiv içerisine yerleştirilen kötü amaçlı bir yürütülebilir dosyaya işaret eden sembolik bir bağlantı sayesinde, kullanıcı dosyayı çalıştırdığında herhangi bir güvenlik uyarısı ile karşılaşmıyor.

TÜM ESKİ WİNRAR SÜRÜMLERİ RİSK ALTINDA

Bu kritik güvenlik açığının, WinRAR'ın tüm eski sürümlerinde bulunduğu tespit edildi. Bu da milyonlarca kullanıcının potansiyel bir tehdit altında olduğu anlamına geliyor.

ACİL GÜNCELLEME ÇAĞRISI

WinRAR geliştiricileri, bu ciddi güvenlik açığını gidermek için hızlı bir şekilde harekete geçti ve 7.11 sürümünü yayınladı.

Tüm WinRAR kullanıcılarının vakit kaybetmeden bu yeni sürüme güncellemeleri hayati önem taşıyor. Güncelleme yaparak cihazlarınızı bu potansiyel siber saldırı riskinden koruyabilirsiniz.