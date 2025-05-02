Yine ertelendi: İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Yağmur Uçar

Oyun dünyasının merakla beklediği yapımlardan Grand Theft Auto VI (GTA 6) resmen ertelendi.

Rockstar Games'ten yapılan açıklamaya göre, oyunun daha önce duyurulan 2025 sonbahar çıkışı 2026 yılına alındı.

Şirket, erteleme kararının nedenini "oyuncu beklentilerini en yüksek kalitede karşılamak" olarak açıkladı.

Peki GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte tarihi...

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Oyunun geliştiricisi Rockstar Games, daha önce 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6’nın, yeni çıkış tarihinin 26 Mayıs 2026 olarak belirlendiğini duyurdu.

Şirketin X hesabında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak olmuştur ve GTA 6 da bunun bir istisnası değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunabilmek için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Yakında sizinle daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."