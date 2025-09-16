YÖK’ten savunma sanayiinde yapay zekâ programı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Araştırma Tabanlı Programlar (ATP) kapsamında savunma sanayiinde yapay zekâ alanındaki insan kaynağını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım attı. Program ile akademi ve sanayi arasında işbirliği artırılırken, nitelikli öğrencilere çeşitli destekler sunulacak.

ÖĞRENCİLERE STAJ VE YAYIN DESTEĞİ

Program kapsamında yapay zekâ, lisans bitirme projeleri ve lisansüstü tez çalışmalarında ele alınacak. Katılımcılara staj imkânı, akademik yayın desteği ve sektör temsilcileriyle buluşma fırsatı sağlanacak.

BAŞVURULAR EKİM'DE SONA ERİYOR

ATP’nin 2025-2026 dönemi başvuruları, 10 Ekim’e kadar “atp.sayzek.org.tr” adresi üzerinden çevrim içi yapılabilecek. Öğrenciler, bu yıl belirlenen 65 konu başlığı arasından tercih yaparak başvuruda bulunacak. Programa kabul edilen öğrenciler ise 3 Kasım’da açıklanacak.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başvurular, akademik danışman gözetiminde yürütülecek. Genel not ortalaması, yabancı dil puanı, sertifikalar, yarışma başarıları, TÜBİTAK projelerine katılım ve akademik makale çalışmaları değerlendirmede öne çıkacak.

KATILIM ŞARTLARI

Programa;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

Lisans son sınıfta bitirme projesi/tezi yürüten veya tezli yüksek lisans tez döneminde bulunan,

Genel not ortalaması en az 2,20 olan öğrenciler,

bireysel ya da en fazla 3 kişilik takımlar halinde başvurabilecek.

KAPSAMDAKİ BÖLÜMLER

Programa kabul edilen yükseköğretim bölümleri arasında;

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Makine, Endüstri, Havacılık-Uzay mühendislikleri,

Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik gibi temel bilimler yer alıyor.