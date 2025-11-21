YouTube, doğrudan mesajlaşma özelliğini geri getirecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

YouTube, kullanıcıların birbirleriyle ve içerik üreticileriyle etkileşimini artırmak amacıyla platforma önemli bir iletişim aracı eklemeye hazırlanıyor.

Video devi, hayranların en çok talep ettiği özelliklerden biri olan doğrudan mesajlaşma sistemini mobil uygulaması üzerinden yeniden test etmeye başladı.

TEST SÜRECİ İKİ ÜLKEDE BAŞLADI

Şu an için sınırlı bir kitleye sunulan bu özellik, yalnızca Polonya ve İrlanda'da yaşayan 18 yaş ve üzeri kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.

YouTube, bu yenilikle kullanıcıların sevdikleri videoları paylaşmalarını ve bunlar hakkında uygulama içinden doğrudan sohbet etmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Uzun süredir YouTube kullananların hatırlayacağı üzere platform benzer bir mesajlaşma sistemini yıllar önce sunmuş, ancak 2019 yılında kaldırma kararı almıştı.

Şirketin bu özelliği tekrar hayata geçirirken topluluk kurallarını nasıl uygulayacağı ve olası spam mesajlarla nasıl mücadele edeceği ise merak konusu.

YouTube, gönderilen tüm doğrudan mesajların Topluluk Kuralları'na uygun olduğundan emin olmak için sıkı bir izleme mekanizması uygulayacağını açıkladı.

Kurallara aykırı herhangi bir mesajın tespit edilmesi durumunda sistem tarafından işaretleneceği vurgulandı.