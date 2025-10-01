YouTube, Donald Trump'a 24,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

Google'a ait video platformu YouTube, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 yılında şirkete karşı açtığı davayı anlaşmayla sonuçlandırdığını duyurdu.

Trump, 6 Ocak Kongre baskınının ardından platformlardan uzaklaştırıldıktan sonra YouTube, Meta ve X'e karşı kapsamlı davalar açmıştı.

24,5 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

The Wall Street Journal'e göre YouTube, anlaşma kapsamında 24,5 milyon dolar ödeyecek.

Bu miktarın 22 milyon doları "Beyaz Saray Balo Salonu'nun inşasını desteklemek" amacıyla bir vakfa aktarılacak, 2,5 milyon doları ise diğer davacılara gidecek.

Bu anlaşmayla birlikte üç büyük teknoloji şirketi de Trump ile anlaşmış oldu. Daha önce Meta 25 milyon dolara, X ise yaklaşık 10 milyon dolara anlaşmıştı.

YASAK NEDEN KONULMUŞTU

YouTube, 6 Ocak'ta Kongre Binası'na düzenlenen saldırının ardından "devam eden şiddet potansiyeliyle ilgili endişeler" nedeniyle Trump'ın yeni video yüklemesini Ocak 2021'de engellemişti.

Platform, "seçmenlerin büyük ulusal adaylardan eşit şekilde haber alabilme şansını dengelemek" amacıyla Mart 2023'te kısıtlamaları kaldırmıştı.