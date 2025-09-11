YouTube otomatik dublaj özelliğini kullanıma sundu

Video platformu YouTube, iki yıllık başarılı bir pilot programın ardından tüm içerik oluşturucuları için çok dilli ses özelliğini resmen kullanıma sunduğunu açıkladı.

Bu yenilikçi araç, içerik üreticilerinin videolarını birden fazla dile çevirmelerine olanak tanıyarak potansiyel kitlelerini önemli ölçüde genişletiyor.

YOUTUBE'UN YAPAY ZEKA DESTEKLİ DUBLAJ ARACI YAYINDA

Çok dilli ses özelliği ilk olarak 2023 yılında MrBeast gibi seçkin içerik üreticileriyle test edilmeye başlanmıştı.

YouTube, bu süreçte içerik üreticilerinin tonunu ve duygularını taklit etmek için Google'ın Gemini teknolojisini kullanan yapay zeka destekli bir otomatik dublaj aracı da geliştirdi.

İZLENME ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

YouTube, özelliği ilk benimseyenlerin ana dilleri dışındaki kullanıcılardan gelen izlenme sayısında büyük bir artış gördüğünü bildirdi.

İzlenme sürelerinin ortalama yüzde 25'inden fazlası, videonun ana dili dışındaki dillerden gelirken, örneğin şef Jamie Oliver'ın kanalı izlenme sayısında üç kat artış yaşadı.

GELECEKTE ÇOK DİLLİ KÜÇÜK RESİMLER DE GELİYOR

Platform, çok dilli ses özelliğinin yanı sıra, uluslararası izleyicilere daha iyi hitap edebilmek için küçük resim metinlerini farklı dillerde gösterecek çok dilli küçük resimler özelliğini de test ediyor.

Bu hamlenin, platformdaki kullanıcı deneyimini ve etkileşimi daha da iyileştirmesi hedefleniyor.