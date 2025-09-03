YouTube, Premium hesap paylaşımını engellemeye başladı

Dijital platformların hesap paylaşımını kısıtlama adımlarına bir yenisi daha eklendi.

YouTube, aynı evde yaşamayan kullanıcıların ortak Premium Aile hesabı kullanmasını engellemek için harekete geçti.

"ÜYELİĞİNİZ DURAKLATILACAK" E-POSTALARI GÖNDERİLİYOR

Bazı kullanıcılara gönderilmeye başlanan uyarılarda, aile planındaki üyelerin plan yöneticisiyle aynı adreste oturmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

Bu kullanıcılara 14 gün süre tanınıyor ve bu süre sonunda Premium ayrıcalıklarının iptal edileceği söyleniyor.

REKLAMSIZ İZLEME SONA ERECEK

Doğrulama yapmayan kullanıcılar, aile grubunda kalmaya devam edecek ancak YouTube Premium'un en önemli avantajı olan reklamsız video izleme ve YouTube Music gibi özellikleri kaybedecek.

YouTube'un bu adımla, Netflix'in yaptığı gibi abone sayısını artırmayı hedeflediği düşünülüyor.