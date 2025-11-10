YouTube reklam engelleyicilere savaş açtı: Kullanan platforma erişemiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

YouTube'da bazı kullanıcılar sorunlar yaşamaya başlamıştı. Bu sorunların platformun kendisinden kaynaklanmadığı anlaşıldı.

Asıl sorun, video paylaşım devinin 2023'ten beri mücadele ettiği ve politikalarını ihlal ettiğini belirttiği reklam engelleyicilerde yatıyor.

DownDetector'da dün erken saatlerde görülen bir artış, başlangıçta YouTube'da kısmi bir kesinti olduğuna işaret ediyordu. Ancak, sorunun reklam engelleyicilerden kaynaklandığı kısa sürede anlaşıldı.

Bu sorundan etkilenen kullanıcılar, YouTube'a erişmeye çalıştıklarında çoğunlukla boş bir web sayfasıyla karşılaştı.

Reklam engelleyicileri etkin olmayan başka tarayıcılara geçtiklerinde ise sorunun çözüldüğü görüldü.

YouTube'un aktif reklam engelleyicilerle sorun yaşaması ilk kez olmuyor. Daha önce de reklam engelleyici etkinleştirildiğinde videoların yavaş yüklendiği ve platform genelinde izlenme sayılarının düştüğü durumlar yaşanmıştı.

SHORTS ARIZASI DA YAŞANDI

Benzer bir gelişme olarak, YouTube Shorts da gece boyunca bir sorunla karşılaştı.

Yorumlar, beğeniler düğmesi ve açıklama dahil olmak üzere videonun kullanıcı arayüzü düzgün görüntülenmiyordu, ancak bu sorun çok geçmeden çözüldü.