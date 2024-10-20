YouTube, yakında kullanıma sunacağı yeni özelliklerini duyurdu

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YouTube, web, mobil, TV ve YouTube Music platformlarında kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bir dizi yeni özelliği kullanıma sunmaya başlayacak.

Bu yenilikler arasında en dikkat çekeni, bu yılın başlarında Premium aboneleriyle test edilen Uyku Zamanlayıcısı özelliğinin tüm kullanıcılara açılması.

Artık tüm YouTube kullanıcıları, mobil cihazlarında video izlerken 10 dakika ile 1 saat arasında bir süre belirleyerek videonun otomatik olarak durmasını sağlayabilecek.

ÇALMA LİSTESİ YENİLİKLERİ

Çalma listeleri konusunda da önemli yenilikler var. Kullanıcılar artık başkalarını özel bir bağlantı veya QR kodu aracılığıyla çalma listesi oluşturmaya davet edebilecek.

Ayrıca, çalma listelerini kişiselleştirmek için yeni araçlar da sunuluyor. Kullanıcılar, kendi fotoğraflarını kullanarak veya yapay zeka yardımıyla çalma listeleri için özel küçük resimler oluşturabilecek.

YENİ MİNİ OYNATICI

Mini oynatıcı da geliştirildi. Yeni mini oynatıcı, kullanıcıların pencereyi yeniden boyutlandırmasına ve mobil uygulamada taşımasına olanak tanıyor. Bu sayede, bir video izlerken başka videolar aramak daha kolay hale geliyor.

YouTube ve YouTube Music uygulamalarına rozetler de ekleniyor. Başlangıçta sınırlı sayıda rozet olsa da, ilerleyen aylarda daha fazla rozetin eklenmesi planlanıyor.

TV'deki YouTube deneyimi de görsel ve işlevsel olarak yenileniyor. Uygulamaya yeni renk tonları eklenirken, Shorts on TV için yeni bir arayüz sunuluyor.

Ayrıca, bir içerik oluşturucunun kanalını ziyaret ettiğinizde otomatik olarak bir video oynatılmaya başlayacak ve böylece içerik hakkında hızlı bir fikir edinme imkanı sağlanacak.

YouTube'un bu yeni özellikleri ve iyileştirmeleri, kullanıcıların platformu daha verimli ve keyifli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı ise henüz net değil.