YouTube'da tepki çeken değişiklik: Reklamlar atlanamıyor YouTube, reklamları atla düğmesinde bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Video paylaşım platformunun atla düğmesini tamamen kaldırdığı söyleniyor.

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor.

YouTube Premium abonelerine herhangi bir reklam göstermeyen platform, ücretsiz aboneleri adeta reklama boğmaya başladı.

Google'ın kullanıcıları çileden çıkaracak bu reklam stratejisinin ana amacı ise kullanıcıların ücret vererek YouTube Premium'a geçmelerini sağlamak.

REKLAMLAR ATLANAMIYOR

YouTube, reklamları atla düğmesinde bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Video paylaşım platformunun atla düğmesini tamamen kaldırdığı ve bazı kullanıcıların reklamları atlayamadığı öne sürüldü.

YouTube'un bu özelliği, Android cihazlarda kullanılan uygulama üzerinde de denemeye başladığı görüldü.