YouTube'dan sahte videolara yeni önlem: Yapay zeka tespit aracı devrede

YouTube, İş Ortağı Programı'ndaki içerik üreticilerinin kullanımına, kendi benzerliklerini kullanarak hazırlanan izinsiz yüklemeleri bulmalarını sağlayan yeni bir yapay zeka tespiti özelliği sundu.

Bu özellik, popüler içerik üreticilerinin deepfake içeriklerini "ölçekli" bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.

YENİ ARAÇ NASIL ÇALIŞIYOR

İçerik üreticileri, kimliklerini doğruladıktan sonra YouTube Studio'daki "İçerik Tespiti" sekmesine gidebilecek.

Burada, yapay zeka tarafından kendi yüzleri kullanılarak oluşturulduğundan şüphelenilen videoları inceleyebilecekler.

Eğer video izinsiz, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir içerikse, kaldırılması için doğrudan talepte bulunabilecekler.

Bu sistem, YouTube'un telifli müzik ve videolar için kullandığı İçerik Kimliği (Content ID) aracına benzer şekilde çalışıyor.

KADEMELİ OLARAK SUNULACAK

Özellik, ilk olarak geçen yıl duyurulmuş ve Creative Artists Agency (CAA) ile pilot programı başlatılmıştı.

YouTube, uygun içerik üreticilerinin ilk dalgasının bilgilendirildiğini ve özelliğin önümüzdeki aylarda daha fazla üreticiye sunulacağını belirtti.

Ancak YouTube, aracın geliştirme aşamasında olduğu konusunda uyardı. Bu nedenle sistemin, bazen içerik üreticisinin kendi gerçek kliplerini de yanlışlıkla "değiştirilmiş" olarak işaretleyebileceği ifade edildi.