YouTube'un TV uygulaması 'Jump Ahead' özelliğine kavuştu: Nasıl çalışıyor

YouTube, Premium abonelerinin çok seveceği bir özelliği daha büyük ekranlara taşıyor.

Daha önce sadece mobil ve web platformlarında bulunan yapay zeka destekli "Jump Ahead" (İleri Atla) özelliği, artık YouTube'un TV uygulamasında da kullanılabiliyor.

ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR

Bu özellik sayesinde, bir videoyu izlerken kumandanızın sağ ok tuşuna bastığınızda, videonun en çok izlenen anları ilerleme çubuğunda vurgulanıyor.

Tekrar sağ oka bastığınızda ise video, 10 saniye ileri sarmak yerine doğrudan bu en ilgi çekici bölüme atlıyor.

KADEMELİ OLARAK YAYINLANIYOR

"Jump Ahead" özelliği şu anda NVIDIA Shield, Samsung TV'ler ve Google TV gibi cihazlarda yavaş yavaş kullanıma sunuluyor.

Dağıtım kademeli olduğu için özelliğin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmeniz gerekebilir.