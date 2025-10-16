YouTube'un yeni video oynatıcı tasarımı kullanıma sunuldu

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, aylardır test ettiği yeni video oynatıcısını baştan aşağı yenileyerek tüm kullanıcıların kullanımına sundu. Şirket, yeni tasarımın "daha sade ve etkileyici" olduğunu belirtti.

YENİ TASARIM: YUVARLATILMIŞ VE YARI SAYDAM DÜĞMELER

Yeni oynatıcı, daha modern kontrol simgeleri ve yuvarlatılmış, yarı saydam düğmeleriyle izleme deneyimini iyileştiriyor.

Tasarımın, Apple'ın iOS 26 ile getirdiği "Liquid Glass" stiline oldukça benzediği de dikkat çekiyor.

Bu görsel yenilikler mobil, web ve TV cihazlarının tamamında kullanılabilecek.

İŞLEVSEL YENİLİKLER DE VAR

YouTube, görsel yeniliklerin yanı sıra kullanıcı etkileşimini daha akıcı hale getiren bazı değişiklikler de yaptı.

Çift dokunarak videoyu ileri sarma özelliği artık daha modern bir animasyonla çalışırken, beğeni tuşuna basıldığında da bazı videolarda dinamik animasyonlar belirecek.

Ayrıca yorum yanıtları, Reddit benzeri daha düzenli bir okuma sistemiyle güncellenerek tartışmaların daha net ve anlaşılır hale gelmesi sağlandı.