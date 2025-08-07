Yurt dışından gelen yabancı aramalara son: WhatsApp milyonlarca hesabı sildi

Meta, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı büyük bir operasyon düzenledi.

Şirket, bu yılın ilk altı ayında dünya genelinde 6,8 milyon sahte hesabın kapatıldığını açıkladı.

DOLANDIRICILARIN YÖNTEMLERİ NELER

Kapatılan hesapların çoğunun Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Dolandırıcıların genellikle sahte yatırım teklifleri, kolay para kazanma vaatleri ve sahte iş ilanları gibi tuzaklarla, hatta bazen ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanarak kurbanları kandırdığı ifade edildi.

WHATSAPP'TAN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu temizliğin yanı sıra WhatsApp, kullanıcılarını korumak için yeni güvenlik önlemleri de getirdi.

Artık kişi listenizde olmayan biri sizi bir gruba eklediğinde uygulama sizi uyaracak.

Şirket, gelecekte de dolandırıcılık karşıtı benzer özellikler sunmaya devam edeceğini söyledi.