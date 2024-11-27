Yurt dışından telefon almak mantıklı mı: İşte 2025 IMEI ücreti ve iPhone 16 almanın maliyeti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamış ve bu kapsamda 2025 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı da belli olmuştu.
Buna göre, 2025 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti.
ZAM ORANI RESMİLEŞTİ
Yeniden Değerleme Oranı olarak belirlenen bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' başlığı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bununla birlikte, cep telefonları için uygulanan IMEI kayıt bedeline de yine aynı oranda zam gelecek.
2025 IMEI ÜCRETİ NE KADAR
2023 yılında 20 bin TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2024 yılında yüzde 58,46 zamlanarak ve 31 bin 692 TL'ye yükselmişti.
Yeni orana göre IMEI kaydı yaptırmak isteyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren 45 bin 614 lira ödeyecek.
YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;
2012 - 100 TL
2013 - 115 TL
2014 - 119 TL
2015 - 131 TL
2016 - 138 TL
2017 - 149 TL
2018 - 500 TL
2019 - 1500 TL
2020 - 1838 TL
2021 - 2 bin 6 TL
2022 - 2 bin 732 TL
2023 - 6 bin 91 TL > 20 bin TL
2024: 31 bin 692 TL
2025: 45 bin 614 TL
YURT DIŞINDAN TELEFON ALMAK NE KADAR MANTIKLI
Ülkemizdeki vatandaşlar, genellikle Gürcistan üzerinden iPhone satın alarak ülkemizde kayıt altına alıyordu. Peki yeni IMEI ücreti ile birlikte yurt dışından telefon almak ne kadar mantıklı? Gelin bu soruya birlikte yanıt verelim.
Şunu da belirtelim: Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan yaptığınızda, mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone için ödediğiniz ücretin yüzde 12’sini geri alabiliyorsunuz.
Gelin şimdi hep birlikte, iPhone 16 modellerini Gürcistan'dan almanın maliyetini hesaplayalım. (1 Gürcistan larisi = 12,70 TL)
iPhone 16
Türkiye fiyatı: 64 bin 999 TL
Gürcistan fiyatı: 39 bin 357 TL (3 bin 099 Lari)
Vergi iadesi: 4 bin 722 TL
IMEI ücreti: 45 bin 614 TL
Toplam maliyet: 80 bin 249 TL
iPhone 16 Plus
Türkiye fiyatı: 73 bin 999 TL
Gürcistan fiyatı: 45 bin 707 TL (3 bin 599 Lari)
Vergi iadesi: 5 bin 484 TL
IMEI ücreti: 45 bin 614 TL
Toplam maliyet: 85 bin 837 TL
iPhone 16 Pro
Türkiye fiyatı: 82 bin 999 TL
Gürcistan fiyatı: 48 bin 247 TL (3 bin 799 Lari)
Vergi iadesi: 5 bin 789 TL
IMEI ücreti: 45 bin 614 TL
Toplam maliyet: 88 bin 072 TL
iPhone 16 Pro Max
Türkiye fiyatı: 99 bin 999 TL
Gürcistan fiyatı: 58 bin 407 TL (4 bin 599 Lari)
Vergi iadesi: 7 bin 008 TL
IMEI ücreti: 45 bin 614 TL
Toplam maliyet: 97 bin 013 TL
Yukarıdaki hesaplamalara göre, Gürcistan gibi ülkelerden iPhone alıp ülkemizde kayıt altına almak artık mantıklı bir seçenek değil.
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