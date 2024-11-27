Yurt dışından telefon almak mantıklı mı: İşte 2025 IMEI ücreti ve iPhone 16 almanın maliyeti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamış ve bu kapsamda 2025 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı da belli olmuştu.

Buna göre, 2025 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti.

ZAM ORANI RESMİLEŞTİ

Yeniden Değerleme Oranı olarak belirlenen bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' başlığı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bununla birlikte, cep telefonları için uygulanan IMEI kayıt bedeline de yine aynı oranda zam gelecek.

2025 IMEI ÜCRETİ NE KADAR

2023 yılında 20 bin TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2024 yılında yüzde 58,46 zamlanarak ve 31 bin 692 TL'ye yükselmişti.

Yeni orana göre IMEI kaydı yaptırmak isteyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren 45 bin 614 lira ödeyecek.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;

2012 - 100 TL

2013 - 115 TL

2014 - 119 TL

2015 - 131 TL

2016 - 138 TL

2017 - 149 TL

2018 - 500 TL

2019 - 1500 TL

2020 - 1838 TL

2021 - 2 bin 6 TL

2022 - 2 bin 732 TL

2023 - 6 bin 91 TL > 20 bin TL

2024: 31 bin 692 TL

2025: 45 bin 614 TL

YURT DIŞINDAN TELEFON ALMAK NE KADAR MANTIKLI

Ülkemizdeki vatandaşlar, genellikle Gürcistan üzerinden iPhone satın alarak ülkemizde kayıt altına alıyordu. Peki yeni IMEI ücreti ile birlikte yurt dışından telefon almak ne kadar mantıklı? Gelin bu soruya birlikte yanıt verelim.

Şunu da belirtelim: Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan yaptığınızda, mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone için ödediğiniz ücretin yüzde 12’sini geri alabiliyorsunuz.

Gelin şimdi hep birlikte, iPhone 16 modellerini Gürcistan'dan almanın maliyetini hesaplayalım. (1 Gürcistan larisi = 12,70 TL)

iPhone 16

Türkiye fiyatı: 64 bin 999 TL

Gürcistan fiyatı: 39 bin 357 TL (3 bin 099 Lari)

Vergi iadesi: 4 bin 722 TL

IMEI ücreti: 45 bin 614 TL

Toplam maliyet: 80 bin 249 TL

iPhone 16 Plus

Türkiye fiyatı: 73 bin 999 TL

Gürcistan fiyatı: 45 bin 707 TL (3 bin 599 Lari)

Vergi iadesi: 5 bin 484 TL

IMEI ücreti: 45 bin 614 TL

Toplam maliyet: 85 bin 837 TL

iPhone 16 Pro

Türkiye fiyatı: 82 bin 999 TL

Gürcistan fiyatı: 48 bin 247 TL (3 bin 799 Lari)

Vergi iadesi: 5 bin 789 TL

IMEI ücreti: 45 bin 614 TL

Toplam maliyet: 88 bin 072 TL

iPhone 16 Pro Max

Türkiye fiyatı: 99 bin 999 TL

Gürcistan fiyatı: 58 bin 407 TL (4 bin 599 Lari)

Vergi iadesi: 7 bin 008 TL

IMEI ücreti: 45 bin 614 TL

Toplam maliyet: 97 bin 013 TL

Yukarıdaki hesaplamalara göre, Gürcistan gibi ülkelerden iPhone alıp ülkemizde kayıt altına almak artık mantıklı bir seçenek değil.