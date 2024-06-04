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Zirve şaşırtmadı: Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan internet tarayıcıları

Zirve şaşırtmadı: Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan internet tarayıcıları Mayıs 2024 itibarıyla en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu. Chrome yine açık ara en çok kullanılan tarayıcı olmayı başardı.