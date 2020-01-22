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Tel Abyad'da 4 terörist sağ olarak yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 teröristin sağ olarak yakalandığını açıkladı.

AA & Ensonhaber | 22.01.2020 - 10:32..
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Suriye sınırından gelen teröristleri engellemek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın temizlik kısmında, kaçmayan teröristler yakalanıyor.

Tel Abyad'da 4 teröristin sağ olarak yakalandığını belirten Milli Savunma Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi’nde bulunan Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü üyesi olan 4 kişi sağ olarak yakalandı. Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 adet şarjör, 1 adet tabanca, çok sayıda mühimmat, 1 adet hücum yeleği ve 13 adet bilgisayar, 3.990.000 Suriye (40.000 TL) parası ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatların bir kısmının zırh delici özellikte olduğu ve AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği belirlendi."

Tel Abyad'da 4 terörist sağ olarak yakalandı

Tel Abyad'da 4 terörist sağ olarak yakalandı

Tel Abyad'da 4 terörist sağ olarak yakalandı

Tel Abyad'da 4 terörist sağ olarak yakalandı

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