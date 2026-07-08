TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yolcu otobüsünün bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpması 15 kişi yaralanırken, 5 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde korkunç bir kaza yaşandı.
Korkunç kaza, sabah saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi.
F.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
15 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
YOLCULAR ARAÇTA SIKIŞTI
Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.