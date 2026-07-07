Temmuz 2026 maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler o tarihte...

Temmuz 2026 emekli zammının netleşmesiyle birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin gözü maaş farkı ödemelerine çevrildi.

Zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih kadar, fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor.

Sürece ilişkin gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenlemeye çevrilirken, bazı emeklilerin alacağı maaş farkı 3 bin 199 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Enflasyon farkı ve 14 günlük maaş zammı farkını bekleyen milyonlarca vatandaş, ödeme tarihini sorguluyor.

Peki; maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, Temmuz 2026 maaş farkı ödemelerine ilişkin son durum...

KİMLER MAAŞ FARKI ALACAK

Temmuz 2026 maaş zamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşın gündeminde maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Ancak maaş farkı ödemeleri, tüm emeklileri kapsayan bir uygulama değil.

Ödeme yapılacak gruplar, maaşların hesaplanma ve ödeme takvimine göre değişiyor.

Memurlar ve memur emeklileri (4C), maaşlarını ayın başında aldıkları için Temmuz ayı ödemeleri zam oranı kesinleşmeden önce eski tutarlar üzerinden yapıldı. Bu nedenle zamlı maaş ile eski maaş arasındaki fark daha sonra hesaplanarak tek seferde hesaplara yatırılacak.

Fark ödemelerinin tarihi, zam oranını içeren düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri ise maaşlarını tahsis numaralarına göre ayın 17'si ile 28'i arasında aldıkları için, zamlı maaşlarını doğrudan ödeme günlerinde hesaplarında görecek. Bu nedenle normal şartlarda bu emeklilere ayrıca bir zam farkı ödemesi yapılmıyor.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK

Maaş farkı ödemelerinin kesin tarihi, ilgili yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve SGK'nın duyurusunun ardından netleşecek.