Temmuz 2026 Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur maaşları ödeme takvimi

Haziran ayı enflasyon rakamlarının kesinleşmesiyle birlikte, 2026 yılının ikinci yarısında milyonlarca emeklinin cebine girecek zamlı maaşların ödeme takvimi de belli oldu.

SGK, maaşların banka şubelerinde ve ATM'lerde yoğunluk yaratmadan, düzenli bir şekilde hesaplara geçmesi için her dönem olduğu gibi bu ay da tahsis numarasına dayalı kademeli bir ödeme planı uygulamaya koyuyor.

İşte emeklilerin merakla beklediği zamlı maaşların yatacağı o tarihler

SSK (4A) emeklileri için ödeme takvimi

SSK emeklilerinin maaş ödemeleri her ay olduğu gibi ayın 17'si ile 26'sı arasında gerçekleştirilecek.

Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme takvimi

Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler için ise ödemeler ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara yatırılacak.

Tahsis numarasına göre belirlenen bu takvime göre, 0 ve 2 ile biten numaralar için son ödeme günü ayın 28'i olarak uygulanmaktadır.