Temmuz zammı e-Devlet'te: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Temmuz 2026 emekli maaş zamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşın gözü e-Devlet'e çevrildi.

Yüzde 17,76'lık zam oranıyla birlikte güncellenen maaşlar, sistemde kademeli olarak görüntülenmeye başladı.

Peki zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?

İşte yeni maaş tutarları...

ZAMLI MAAŞ SORGULAMA E-DEVLET 2026

Temmuz 2026 zamlarının ardından güncellenen emekli maaşları, e-Devlet sistemi üzerinden kademeli olarak erişime açılıyor. Zamlı maaşınızı öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

Arama bölümüne "Emekli Ödeme Bilgileri" yazın.

Bağlı bulunduğunuz kurumu (4A SSK, 4B Bağ-Kur veya 4C Emekli Sandığı) seçin.

Açılan ekranda güncellenen maaş tutarınızı ve ödeme bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Maaş bilgileri sisteme kademeli olarak yansıtıldığı için, henüz güncelleme görünmüyorsa belirli aralıklarla yeniden kontrol edin.