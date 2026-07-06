Temmuz zammı e-Devlet'te: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zamlı maaş sürecinde ilk güncellemeler e-Devlet sistemine yansımaya başladı. Temmuz 2026 maaşlarının yüzde 17.76 zammın akabinde ne kadar olacağı belli oldu. İşte, e-Devlet'teki yeni maaşlar...
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Temmuz 2026 emekli maaş zamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşın gözü e-Devlet'e çevrildi.
Yüzde 17,76'lık zam oranıyla birlikte güncellenen maaşlar, sistemde kademeli olarak görüntülenmeye başladı.
Peki zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?
İşte yeni maaş tutarları...
ZAMLI MAAŞ SORGULAMA E-DEVLET 2026
Temmuz 2026 zamlarının ardından güncellenen emekli maaşları, e-Devlet sistemi üzerinden kademeli olarak erişime açılıyor. Zamlı maaşınızı öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:
- www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
- T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
- Arama bölümüne "Emekli Ödeme Bilgileri" yazın.
- Bağlı bulunduğunuz kurumu (4A SSK, 4B Bağ-Kur veya 4C Emekli Sandığı) seçin.
- Açılan ekranda güncellenen maaş tutarınızı ve ödeme bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Maaş bilgileri sisteme kademeli olarak yansıtıldığı için, henüz güncelleme görünmüyorsa belirli aralıklarla yeniden kontrol edin.