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Ters takla atan Amerikalı öğrenci ölümden döndü

Üniversite mezuniyet töreninde, mezuniyetini ters takla atarak kutlamak isteyen bir genç, kafasının üstüne düştü.

DHA | 22.05.2019 - 09:52..
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ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan El Paso kentindeki Teksas Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde sahneye çıkıp diploma alan bir öğrenci, mezuniyetinin kutlamak için ters takla attı, ancak kafasının üstüne çakıldı.

TAKLA ŞOVU SONU OLUYORDU

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, öğrencinin diplomasını aldıktan sonra aniden ters takla atmaya çalıştığı; ancak kafasının üstüne düştüğü görüldü.

Ters takla atan Amerikalı öğrenci ölümden döndü

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri 240 binden fazla kişi beğenirken, 71 binden fazla kişi de görüntüyü paylaştı. Görüntüyü yorumlayanlar, öğrenci için üzüldüklerini ancak olayın ister istemez tebessüm de ettirdiğini yazdı.

Ters takla atan Amerikalı öğrenci ölümden döndü

Ters takla atan Amerikalı öğrenci ölümden döndü

Ters takla atan Amerikalı öğrenci ölümden döndü

Ters takla atan Amerikalı öğrenci ölümden döndü

Ters takla atan Amerikalı öğrenci ölümden döndü

Ters takla atan Amerikalı öğrenci ölümden döndü

Ters takla atan Amerikalı öğrenci ölümden döndü

Ters takla atan Amerikalı öğrenci ölümden döndü

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