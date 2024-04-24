Türkiye’nin 81 ili tamamen boyanıyor! Panik yok, 2 gün dişinizi sıkın

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Bu yıl tekrar Türkiye'yi ziyaret eden Afrika tozları, ülkenin 81 ilini etkisi altına alacak.
Gökyüzünü turuncu renge boyayan bu toz bulutları, yerel halkta endişe yaratsa da uzmanlar panik yapmamaları konusunda uyarıyor.
Afrika tozlarının yaklaşık 2 gün sonra Türkiye'yi terk edeceği belirtiliyor.
Birçok şehri etkisi altına alacak
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından vatandaşlara yeni uyarıda bulundu.
Paylaşımında, "Dikkat! Çarşamba ve perşembe günü birçok şehirde hava turuncu renk tonlarında olabilir. Bunu yaşarsanız panik yapmayın. Bu olayın nedeni yoğun Afrika tozudur. 2 günü yakın takibe aldık..." ifadelerine yer verdi.