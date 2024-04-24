Haberler



Bilgi



Türkiye’nin 81 ili tamamen boyanıyor! Panik yok, 2 gün dişinizi sıkın

Türkiye’nin 81 ili tamamen boyanıyor! Panik yok, 2 gün dişinizi sıkın Bu yıl sık sık ziyaret eden Afrika tozları, yine Türkiye'ye giriş yaptı. 81 ilin tamamını bu renge boyayacak. Uzmanlar "panik yapmayın" diyerek uyardı. 2 sonra terk edecek...