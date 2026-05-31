TESK açıkladı: Trafikteki 7 milyon araç sigortasız

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 34 milyon araç bulunduğunu ve yaklaşık 7 milyon aracın zorunlu trafik sigortası bulunmadığını söyledi.

Palandöken, trafik sigortası ve kasko ücretlerindeki artışların araç sahipleri üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturduğunu belirterek, sektörde fiyatlama ve uygulama birliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, trafik sigortası ve kasko bedellerinin son dönemde önemli ölçüde yükseldiğini, farklı sigorta şirketlerinin aynı araç için farklı fiyatlar sunmasının ise vatandaşlarda güvensizlik yarattığını söyledi.

"ŞİRKETLER ARASINDA CİDDİ FARK VAR"

Sigorta maliyetlerinin birçok araç sahibi için ödenemez hale geldiğini savunan Palandöken, "Araç sahipleri yüksek primler nedeniyle sigorta yaptırmaktan kaçınıyor. Aynı araç için şirketler arasında ciddi fiyat farklılıkları bulunuyor. Bu durum vatandaşın sisteme olan güvenini zedeliyor." dedi.

"TRAFİK SİGORTASINDA YENİ MODEL ŞART"

Sigorta sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, trafik sigortası ve kasko primlerinde standartların belirlenmesini istedi.

Özellikle sürücülük geçmişi olmasına rağmen ilk kez kendi adına araç alan vatandaşların yüksek risk grubunda değerlendirilmesini eleştiren Palandöken, sigorta primlerinin enflasyon ve piyasa koşullarıyla uyumlu şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

ARTAN MALİYETLER ARAÇ SAHİPLERİNİ ZORLUYOR

Palandöken, araç sahiplerinin sadece sigorta giderleriyle değil, akaryakıt, bakım-onarım, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile trafik cezalarındaki artışlarla da karşı karşıya kaldığını belirtti.

Artan maliyetlerin araç kullanımını zorlaştırdığını kaydeden Palandöken, hem sigorta sisteminde hem de trafikle ilgili diğer maliyet kalemlerinde vatandaşın yükünü hafifletecek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.