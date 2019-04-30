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Test sürüşü bahanesiyle otomobil hırsızlığı

Bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen otomobilleri test etme bahanesiyle çaldığı öne sürülen şüpheli ile çalıntı otoları satın alıp parçalayarak sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

AA | 30.04.2019 - 15:46..
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İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden satılan ikinci el otomobillerin test sürüşü bahanesiyle çalınması ve satılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

20 Nisan'da Gaziosmanpaşa'da ikamet eden Murat Yalçın otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Murat B'yi arayan kişi otomobili satın almak istediğini söyleyince, ikili belirlenen bir noktada buluştu.

Otomobili uzun süre inceleyip dikkat dağıtmaya çalışan şüpheli, Yalçın'a test sürüşü yapmak istediğini söyledi. Test sürüşünden sonra, Yalçın arabayı park etmek için araçtan inerken şüpheli arabayı çaldı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Polis yaptığı araştırma sonucu, 24 Nisan'da Pendik'te Kenan A'nın ve 25 Nisan'da Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi'nde Murat Y'nin araçlarının da aynı şekilde çalındığını tespit etti.

Mağdurların ifadelerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, 26 Nisan'da Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şüpheli Mert Ş'yi yakaladı.

Şüpheli sorgusunda otomobilleri istek üzerine belirli marka ve modellerde seçtiğini anlatınca, çalıntı araçları satın alan Erdinç A. da gözaltına alındı.

Emniyette 18 suçtan kaydı olan Mert Ş. ile 2 suç kaydı bulunan Erdinç A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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