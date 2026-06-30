TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e: Yanlış yaptı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile efsane teknik direktörlerden Fatih Terim arasındaki gerilim sürüyor.

Son olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sözcü gazetesinden Erman Toroğlu'na özel açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası performansının ardından Fatih Terim ile yaşanan gerilim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ÖZEL YAYINA NE GEREK VARDI, HESAP SORMASI DA YANLIŞTI"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Terim'in yaptığı yayının doğru olmadığını savundu.

Terim'in yaptığı açıklamaları eleştiren Hacıosmanoğlu, "Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı." ifadelerini kullandı.

"Bu konuda bir adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan kendi YouTube hesabından A Millilerin 2-0'lık Avustralya mağlubiyetini değerlendiren Terim, "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani!" demişti.

Hacıosmanoğlu, Terim'in bu sözlerine yanıt vermişti.

"Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim." diyen Hacıosmanoğlu, "Gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın?" diye konuşmuştu.

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KARŞILIKLI ATIŞMALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri üzerine Fatih Terim ise, "Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım, bunlar daha önemli. Buralarda kalmayalım, geçelim buraları" diye cevap vermişti.

Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'ndan elenmenin kalbini sızlattığını belirtirken, Fatih Terim'in açıklamalarına bir yanıt daha vermişti.

Hacıosmanoğlu, "Kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyenler ancak eliyle cevap verirler." diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

““"Şimdi, anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasına cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagajı olup, bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Biz, kalbimiz bu, dilimiz bu. Kalbimizden ne geliyorsa dilimizden söylemeye de devam edeceğiz. Onun için herkesin bu çocuklara sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü bu çocuklar bizi bir yerlere taşıyacak. Onun için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar, 85 milyon aziz Türk milletimize bu hayal kırıklığını yaşattığımız için samimiyetimize inansınlar; bütün ekip olarak onların kalbi nasıl sızlıyorsa bizimki en az onlar kadar sızlıyor. Bunları telafi edecek olan yine bu çocuklardır. Onların da telafi edeceğine sonsuz inancımız var."”

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e tepki: Kimden hesap soracaksın?

Fatih Terim, İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi