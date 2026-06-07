TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan mali genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısı, 182 delegenin imzasıyla açıldı.

Divan başkanlığına, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma seçildi.

Genel kurula TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Genel kurulda TFF statüsü gereğince 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi ele alındı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tabloları ve bilanço ile denetleme kurulu raporu toplantıda okunarak görüşüldü.

HACIOSMANOĞLU VE YÖNETİM KURULU İBRA EDİLDİ

TFF başkanı ile yönetim ve denetleme kurulları için söz konusu döneme ait hesap ve faaliyetlere yönelik ibra oylaması yapıldı.

Oylamada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu ve denetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki hesap ve faaliyetleri ibra edildi.