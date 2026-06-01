The Guardian, A Milli Takım için Dünya Kupası tahminini yazdı: Çılgınlık yapabilirler!

A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık aranın ardından ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılıyor.

Büyük heyecana sahne olacak Dünya Kupası'na ise yalnızca 10 gün kaldı.

Millilerimiz kupa için çalışmalarını sürdürürken İngiliz The Guardian, ay-yıldızlılar için Dünya Kupası tahminini paylaştı.

İngilizler, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a özel yer ayırırken Ay-Yıldızlılarda "Görünmez kahraman" olarak görülen isim, Orkun Kökçü oldu.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası'nda sürpriz yapabilecek bir potansiyeline vurgu yapılan analizde, "Takım, Dünya Kupası'na sihir ve çılgınlık yapabilecek kapasitede girecek." ifadeleri dikkat çekti.

İşte The Guardian'ın A Milli Takım incelemesi...

"SON KATILIMDA ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ HENÜZ DOĞMAMIŞTI"

“"Türkiye'nin son Dünya Kupası'na katıldığı zaman Arda Güler ve Kenan Yıldız henüz doğmamıştı bile. 24 yıllık bir aradan sonra Ay-Yıldızlılar, gergin bir play-off yolundan geçerek önce Romanya'yı ardından Kosova'yı eleyerek sürgünlerine son verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella, muhtemelen şimdiye kadarki en güçlü kadrosuyla milli takımı üst üste iki uluslararası turnuvaya taşıdı."”

"ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ BUNU HAK EDİYOR"

“"Türkiye, eleme turunda sadece bir maç kaybetti (o da son Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşıydı) ve 18 puanın 13'ünü topladı. Kosova galibiyetinin ardından Montella, "Bu oyuncuları kimseyle değişmem" dedi. Güler ve Yıldız, Euro 2024'te takıma yeni girmişlerdi; şimdi takım bu ikilinin etrafında şekilleniyor. Türk futbolu, "harika çocuk" terimini gelişigüzel kullanmasıyla ün salmış durumda, ancak Real Madrid'li Güler ve Juventus'lu Yıldız bu ünvanı hak ediyor."”

HANGİ OYUNCULAR ÖNE ÇIKABİLİR?

“"Uğurcan Çakır güvenilir bir isim ve Galatasaray ile lig şampiyonluğunu kazanarak turnuvaya katılıyor. Abdulkerim Bardakçı ve Merih Demiral'dan oluşan stoper ikilisi oldukça sağlam bir savunma oluşturuyor. Sağ bek Ferdi Kadıoğlu, harika bir sezonun ardından Brighton taraftarları tarafından iyi tanınıyor. Hakan Çalhanoğlu artık tecrübeli bir oyuncu ve oyun kurucu rolünü üstlenmiş durumda, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'sü ise formda ve adından söz ettirebilir."”

"DÜNYA KUPASI'NA SİHİR VE ÇILGINLIK YAPABİLECEK KAPASİTEDE GİRECEK"

“"Takım genç, ancak omurgası iki yıl önceki Avrupa Şampiyonası'ndan büyük ölçüde değişmedi. Ve aynı sorun devam ediyor: Montella'nın kendini kanıtlamış bir forveti yok. Bu pozisyon için rekabet kızışıyor ve Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun adaylardan biri. Takım, Dünya Kupası'na sihir ve çılgınlık yapabilecek kapasitede girecek."”

"MONTELLA YENİDEN YÜKSELİŞİN MİMARI OLDU"

“"Vincenzo Montella, 2023'te göreve gelmesinden bu yana milli takımın yeniden yükselişinin mimarı oldu. 'Küçük uçak' lakaplı Montella , Türk kültürüne tamamen kendini kaptırmış ve Türk ruhunu kesinlikle anlamış durumda. "Türk kültürü, çocukluğumu geçirdiğim yerin kültürüne çok yakın. Napoli yakınlarında doğdum ve büyüdüm." diyor. Montella, geçmişteki birçok Türk teknik direktörden daha iyi bir performans sergiledi. Oyuncular ve teknik ekip arasındaki büyük ayrılıklar veya tartışmalar artık yok. İtalyan teknik direktörün varsayılan dizilişi 4-2-3-1 olsa da, taktikleri değiştirmekten çekinmiyor ve zeki bir taktikçi olduğunu kanıtladı. Montella, modern tarihin en güçlü Türkiye takımlarından birini kuran, şık, sakin ve sevilen bir karakter."”

"TAKIMIN YILDIZI: ARDA GÜLER"

“"Arda Güler, Real Madrid'de yetenekli bir oyuncudan yerleşik bir güce dönüşmeyi başarıyla yönetti. 21 yaşındaki oyuncu, ülkenin beklentilerinin ağırlığı omuzlarında olmasına rağmen, baskıdan etkilenmemesiyle büyük bir avantaja sahip. Thierry Henry tarafından "tartışmasız, elit bir dünya çapında yetenek" olarak tanımlanan Güler, gol atmayı bilen, takımın yaratıcı kıvılcımı. Orta saha oyuncusu, milli takımda ihtiyaç duyulduğunda her zaman en iyi performansını sergiledi. Milli takımda yetenek sıkıntısı yok, ancak Güler'in oyunun seyrini değiştirecek bir oyuncu olduğu şüphesiz."”

"İZLENMESİ GEREKENLERİN BAŞINDA KENAN YILDIZ GELİYOR"

“"Soyadı "yıldız" anlamına gelen Kenan Yıldız'ın Arda Güler kadar önemli ve yetenekli olduğu söylenebilir. Bayern Münih akademisinde adını duyurduktan beri uzun zamandır başarı için aday gösterilen Yıldız, Juventus'ta kendini gösterdi ve dünya sahnesinde bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Karizmatik forvet, teknik zarafeti ve fiziksel gücü eşit ölçüde sergiliyor, tarafsız izleyici için izlemesi keyifli ve savunmacıları geçmeyi seviyor. Montella henüz 9 numaralı oyuncusunun kim olacağı konusunda net olmasa da Yıldız, gol atabilen bir kanat oyuncusu. Geçen sezon Juventus'ta 11 gol ve 10 asist, Türkiye'de ise eleme maçlarında 3 gol atan Yıldız, takımının en önemli çıkış noktası olabilir."”

GÖRÜNMEZ KAHRAMAN: ORKUN KÖKÇÜ

“"Orkun Kökçü'nün geçen yıl Benfica'dan Beşiktaş'a transferi, ilk bakışta garip görünmüştü. Ancak, Beşiktaş forması giymenin çocukluk hayali olduğunu açıklamasıyla daha anlamlı hale geldi ve ilham verici bir hamle oldu. Sık sık fark edilmeyen zor işleri yapan çalışkan bir oyuncu olmasının yanı sıra, hücumda da kilit bir rol oynuyor. Kökçü, Beşiktaş formasıyla tüm müsabakalarda 10 gol attı ve 9 asist yaptı; bir orta saha oyuncusu için etkileyici rakamlar. 25 yaşındaki oyuncu, etkileyici bir tekniğe ve pas yeteneğine sahip ve Ferdi Kadıoğlu gibi Hollanda doğumlu."”