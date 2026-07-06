Ticaret Bakanlığı perakende sektörüne yönelik düzenlemeler için çalışma başlattı

Perakende ticarete ilişkin yönetmelik taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre düzenlemeyle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticaretin desteklenmesi ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda yönetmeliğin adının, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilmesi planlanıyor.

TANIMLAR REVİZE EDİLECEK

Yeni düzenlemeyle üretici ve tedarikçi kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsamına eklenmesi, ayrıca "üretici", "tedarikçi" ve "otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü" tanımlarının da revize edilmesi hedefleniyor.

KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK VURGUSU

Yeni yönetmelikle KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir sorgulama ekranı oluşturulması öngörülüyor.

Zincir market raflarında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkısının artırılması da planlanıyor.

EKMEK FIRINLARINA DÜZENLEME

Bunun yanı sıra, ekmeğin daha uygun fiyatlarla satılabilmesi amacıyla kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.