Ticaret Bakanlığı'ndan usulsüz gümrük işlemlerine karşı etkin mücadele

Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin şeffaf, adil ve mevzuata uygun yürütülmesi, devletin vergi gelirlerinin korunması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele açısından kritik önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı, bu alanda risk analizine dayalı denetimler, ithalat-ihracat beyanlarının ikincil kontrolleri ve firma bazlı sonradan denetimler gibi mekanizmalarını devrede tutuyor.

"TİCARET BAKANLIĞI USULSÜZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNE GEÇİT VERMEDİ"

Bu kapsamda son verileri paylaşan bakanlık, "Ticaret Bakanlığı sonradan kontrol firma denetimleri ve ikincil kontrol beyanname incelemeleri sonucunda devletin gelir kaybı önleniyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlık paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı sonradan kontrol firma denetimleri ve ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında son 2,5 yılda 28,7 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlemek suretiyle usulsüz gümrük ve dış ticaret işlemlerine geçit vermedi."

"2026'DA TOPLAM 8,3 MİLYAR LİRA EK TAHAKKUK VE CEZA KARARI DÜZENLENMİŞTİR"

Ticaret Bakanlığı tarafından geçmiş dönemlerdeki gümrük ve dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü hız kesmeden devam etmektedir. İşlemlerini kurallara uygun şekilde yürüten dış ticaret erbabının hakkını korumak adına icra edilen söz konusu kontroller sonucunda;

• 2024 yılında 5,5 milyar TL ikincil kontrol ve 1,3 milyar TL sonradan kontrol olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 98 artışla toplam 6,8 milyar TL,

• 2025 yılında 11,8 milyar TL ikincil kontrol ve 1,8 milyar TL sonradan kontrol olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla toplam 13,6 milyar TL,

2026 yılı ilk 6 ayda ise 6,5 milyar TL ikincil kontrol ve 1,8 milyar TL sonradan kontrol olmak üzere bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 43 artışla toplam 8,3 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir.

"İNSAN KAYNAĞININ YANINDA ÇEŞİTLİ SİSTEMLER DE KULLANILIYOR"

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söz konusu çalışmalarda yüz binlerce firma ve milyonlarca gümrük beyannamesi içinden riskli olanların tespit edilmesi amacıyla yetişmiş insan kaynağı yanında; Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS), İkincil Kontrol Alarm Sistemi (İKAS), Dahilde İşleme Kontrol Programı (DİKOP) ve Kıymet Alarm Sistemi (KIYAS) gibi birçok ileri veri analitiği teknikleri de kullanılmaktadır.

"ŞÜPHELİ BEYANNAMELER İKİNCİL KONTROL İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLİYOR"

Tespit edilen riskli firmalar Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından Sonradan Kontrol Denetimine alınırken şüpheli gümrük beyannameleri de 18 Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri tarafından İkincil Kontrol İncelemesine tabi tutulmaktadır.

Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve vergi gelirleri üzerindeki kayıp kaçağın en aza indirilmesi amacıyla yürütülen söz konusu kontroller önümüzdeki dönemlerde de en etkin şekilde Ticaret Bakanlığımızca uygulanmaya devam edilecektir.