taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9568
Euro
6.5553
Altın
1570.54
Borsa
119689.48
Gram Altın
300.721
Bitcoin
55097.48

Tipide kaybolan Mersinli çiftçi bulundu

Mersin'de 23 Aralık'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolan çiftçinin cansız bedenine çalışmalar sonucu ulaşıldı.

İHA | 29.01.2020 - 18:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'de yaşayan Ali Kaçar, Erdemli İlçesinde  23 Aralık günü 3 arkadaşıyla çıktığı karlarla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda tipiye yakalanarak kaybolmuştu.

O tarihten bu yana arama çalışmaları devam ediyordu. Bugün Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan komutasında İlçe Jandarma ekibi ile birlikte Taşucu Jandarma Asayiş Komando Timi ve AFAT bölgede arama çalışmasını sürdürdü.

Tipide kaybolan Mersinli çiftçi bulundu

KADAVRA KÖPEĞİ BULDU

Arama çalışmaları esnasında Dedeli mevkisinde jandarma kadavra kepeği 'Sarı'nın tepkisi üzerine bölgeyi iyi bilen Ragıp Böcüoğlu adlı vatandaş ile jandarma ekipleri cesede ulaştı.

Tipide kaybolan Mersinli çiftçi bulundu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından Kaçar'a ait ceset Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tipide kaybolan Mersinli çiftçi bulundu

Tipide kaybolan Mersinli çiftçi bulundu

İlginizi Çekebilir
Karamollaoğlu'nun gündemi de deprem vergileri
CHP, İP ve HDP'nin gündemine aldığı "Deprem vergilerine ne oldu" sorusunu, Temel Karamollaoğlu da sordu.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi.
Elazığ’a Türkiye’nin dört bir yanından yardım yağıyor
Elazığ’a gelen 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniye gibi malzemelerden oluşan yardımlardan 65 bin 948 adedi depremzedelere ulaştırılırken, dağıtımların sürdüğü bildirildi.
Keşanlılardan deprem bölgesine yardım
Elazığ’da meydana gelen deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için toplanan yardımlar yola çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu tatil tepkilerine cevap verdi

Ekrem İmamoğlu tatil tepkilerine cevap verdi

870
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

204
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

236
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

603
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

335
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem vergileri soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem vergileri soruldu

1005
Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi kabul edildi

Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi kabul edildi

498
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir