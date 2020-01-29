Tipide kaybolan Mersinli çiftçi bulundu

Mersin'de yaşayan Ali Kaçar, Erdemli İlçesinde 23 Aralık günü 3 arkadaşıyla çıktığı karlarla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda tipiye yakalanarak kaybolmuştu.

O tarihten bu yana arama çalışmaları devam ediyordu. Bugün Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan komutasında İlçe Jandarma ekibi ile birlikte Taşucu Jandarma Asayiş Komando Timi ve AFAT bölgede arama çalışmasını sürdürdü.

KADAVRA KÖPEĞİ BULDU

Arama çalışmaları esnasında Dedeli mevkisinde jandarma kadavra kepeği 'Sarı'nın tepkisi üzerine bölgeyi iyi bilen Ragıp Böcüoğlu adlı vatandaş ile jandarma ekipleri cesede ulaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından Kaçar'a ait ceset Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.