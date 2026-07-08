'Tire Şiş Köfte' NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edildi

Türkiye'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde ikram edilen geleneksel lezzetlerin içinde Tire Şiş Köfte yer aldı.

TasteAtlas tarafından dünyanın en iyi kıyma yemeği seçilerek zirveye yerleşen coğrafi işaretli "Tire Şiş Köfte", Türkiye'de gerçekleştirilen NATO zirvesinin menüsüne dahil edildi.

Zirve için Tire Süt Kooperatifi tesislerinde hazırlanan yüklü miktardaki köfte siparişi sevkiyata gönderildi.

TİRE KÖFTELERİ KOOPERATİFTEN GİTTİ

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı NATO zirvesinde dünya liderlerine ikram edilmek üzere seçilen tescilli lezzet için resmi yetkililer, Tire Süt Kooperatifi ile temasa geçerek yüklü miktarda sipariş verdi.

Kooperatifin modern tesislerinde titizlikle hazırlanan coğrafi işaretli Tire Şiş Köfteler, zirvenin yapılacağı merkeze ulaştırılmak üzere yola çıktı.

"TİRE ADINA BÜYÜK GURUR"

Bu tarihi gastronomi hamlesinin ardından bugün Tire Süt Kooperatifi tesislerinde bir araya gelen ilçenin siyasi ve mesleki temsilcileri ortak bir basın açıklaması yaptı.

"DÖNÜM NOKTASI"

AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk ve Tire Lokantacılar Odası Başkanı Burak Göksu yaptıkları açıklamalarda; yerel bir lezzetin uluslararası arenada ve böylesine önemli bir zirvede yer almasının hem Tire ekonomisi hem de bölge tanıtımı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.