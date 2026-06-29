TOBB ve Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında imza atıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu (FSC) arasında, İşbirliği Mutabakat Zaptı'na imzalar atıldı.

İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında 20 İslam ülkesinden oda temsilcilerinin katılımıyla TOBB Kabul Salonu’nda, imza töreni ve gala yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende zapt, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İslam Ticaret ve Kalkınma Odası ile FSC'nin Başkanı Abdullah Saleh Kamel tarafından imzalandı.

İKİ KURUM ARASIDAKİ KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ

İki kuruluş arasındaki kurumsal iş birliğinin kapsamını ve çerçevesini belirleyen anlaşmayla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin özel sektör boyutunda daha sistematik ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.

İSLAM ÜLKELERİYLE HER SEKTÖRDE TİCARET VE ORTAK YATIRIM YAPILABİLİR

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, İslam ülkeleriyle her sektörde ticaret ve ortak yatırım yapabileceklerini söyledi.

“TÜRKİYE, ÜRÜN SAYISI VE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINDA“

Türkiye'nin İtalya ile Çin arasındaki coğrafyada en büyük sanayi üretim kapasitesini kurmuş, en çok sanayi ürünü ihracatını yapan girişimci bir ülke olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yüzde 95'i sanayi malı olan 12 bin 600 farklı ürünle, 200'den fazla ülkeye, yılda 275 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Hizmet ihracatıyla bu rakam 400 milyar doları buluyor. İhracatımızın yüzde 60'ını, AB ve ABD'ye yapıyoruz. Bu da Türk ürünlerinin kalitesini, fiyat rekabetçiliğini ve tüketiciler açısından beğenildiğini gösteriyor.

Sahip olduğumuz üretim kabiliyeti son derece çeşitlidir. Türkiye, rekabetçi bir biçimde üretebildiği ürün sayısı ve pazar çeşitliliği açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır." dedi.

"TÜRKİYE SON 20 YILDA 290 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KÜRESEL YATIRIM ÇEKTİ"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve ticari gücünden örnekler vererek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin iş ve yatırımcı dostu ortamı küresel yatırımcıların ilgisini giderek daha fazla çekmektedir. Son 20 yıla baktığımızda Türkiye, 290 milyar dolardan fazla küresel yatırım çekmiştir. 2025'te Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı yüzde 12 artarak 13 milyar dolara ulaşmıştır.

TEKNOPARKLAR

Bu yatırımlar sadece üretim ve ticaretle de sınırlı değildir. Türkiye, aynı zamanda önemli bir teknoloji ve inovasyon merkezi konumundadır. 740'tan fazla global şirket Türkiye'deki teknoparklarda faaliyette bulunmaktadır."

"TÜRKİYE CAZİP BİR ÜLKE"

Pek çok küresel yatırımcının Türkiye'yi, güvenli büyüme ve geleceğe yönelik yatırım amaçlı, cazip bir ülke olarak gördüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, "İslam ülkelerindeki kardeşlerimiz açısından da Türkiye bir fırsattır. İslam ülkelerinin sermaye birikimleriyle Türk özel sektörünün üretim tecrübesini bir araya getirmeliyiz. Bu sinerjiyi ortaya çıkarabilirsek dünyanın en önde gelen gücü haline dönüşebiliriz.

İSLAM TİCARET VE KALKINMA ODASI

Bunu sağlayacak en önemli mekanizma da Şeyh Abdullah Kamel'in başkanlığını yaptığı İslam Ticaret ve Kalkınma Odası'dır. Burayı daha çok kullanmalı ve küresel vitrinde öne çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"TİCARET VE YATIRIMLARI KISITLAYAN ENGELLERİN KALDIRILMASINI SAVUNMALIYIZ"

Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasında ticarette kısıtlama konulmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler aynı zamanda ülkelerimizde reel sektörün ve girişimcilerin temsilcileriyiz. Kamuoyunu ve siyaseti etkileme imkanına sahibiz. Ülkelerimizde girişimcilik dostu bir ortamın kurulması, yeniliğin ve girişimciliğin teşviki, verimliliği artıracak ve adil bir rekabet ortamı tesis edecek yapısal reformların hayata geçirilmesi için hükümetlerimiz nezdinde lobi yapmalıyız.

Ülkelerimiz arasında daha derin ticaret entegrasyonuna gidilmesini, aramızdaki ticaret ve yatırımları kısıtlayan engellerin kaldırılmasını savunmalıyız. Kuzey Afrika'dan Doğu Asya'ya kadar İslam ümmetinin entegrasyonunu ve işbirliğini hızlandırmanın yollarını aramalı ve hükümetlerimize bizler sunmalıyız. Böylelikle ve birlikte çalışarak milyonlarca Müslüman'a refah ve fırsat getirebiliriz."

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Mutabakat Zaptı kapsamında taraflar, oda akreditasyon sistemleri konusunda deneyim paylaşımına giderek sektör meclisleri/konseyleri arasında iş birliği gerçekleştirecek. Ortak sektörel platformların oluşturulması, düşünce kuruluşları arasında iş birliği hedefleniyor. Ayrıca, TOBB ile FSC arasında Türkiye-Suudi Arabistan Ortak Oda Forumunun (TSCF) kurulması ve faaliyetlerinin desteklenmesi planlanıyor.

Taraflar bu iş birliğinin sağlanması amacıyla somut faaliyetleri, performans göstergelerini, sorumlu kurumları ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacak ve gerektiğinde güncelleyecek.

"YENİ OLUŞAN İŞ BİRLİĞİNDEN MUTLULUK DUYUYORUM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gala yemeği kapsamında TOBB ile FSC arasında imzalanan İşbirliği Mutabakat Zaptı'ndan dolayı memnun olduklarını dile getirerek, "Türkiye ve Suudi Arabistan hem ekonomik alanda hem siyasi alanda çok olumlu ilişkilere sahipler. Bu iki ülke ne zaman bir konuda bir araya gelse o konuda bir fark, başarı oluşturuyorlar. Bunu çeşitli hadiselerde gördük. Şimdi de yeni bir iş birliği oluşuyor. Bundan da büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.