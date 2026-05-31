Tokalaşmasıyla judo hocasının dikkatini çekti: Şampiyon oldu

Bir tokalaşmayla başlayan spor yolculuğu, bugün Türkiye şampiyonluğuna uzanan ilham verici bir başarı hikâyesine dönüştü. Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Duru Şimşek, henüz ilkokul öğrencisiyken keşfedilen yeteneğini disiplinli çalışma ve azimle birleştirerek judoda Türkiye'nin en başarılı sporcuları arasına adını yazdırdı. Genç sporcu şimdi gözünü Balkanlar ve Avrupa'da elde edeceği başarılara çevirdi.

YETENEĞİ BİR TOKALAŞMAYLA KEŞFEDİLDİ

Duru Şimşek'in spor serüveni, yaklaşık üç yıl önce okulunda yaşanan sıra dışı bir karşılaşmayla başladı. Mudanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Kaan Karagülle, okul ziyareti sırasında öğrencilerle tanışırken Duru'nun duruşu ve fiziksel yapısından etkilendi.

Karagülle, yanına çağırdığı öğrencisiyle tokalaştığında ise onun yaşına göre dikkat çekici bir fiziksel güce sahip olduğunu fark etti. Bu kısa tanışma, gelecekteki başarıların ilk adımı oldu. Antrenörünün tavsiyesi üzerine aynı gün judoya başlayan Duru, kısa sürede önemli gelişim gösterdi.

ÜÇ YILDA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Antrenmanlara büyük bir istekle devam eden genç sporcu, katıldığı ilk müsabakalardan itibaren dikkat çekici sonuçlar elde etmeye başladı. Bursa şampiyonlukları ve bölge derecelerinin ardından okul sporlarında Türkiye üçüncülüğü kazanan Duru Şimşek, başarı grafiğini her geçen yıl yükseltti.

Son olarak 14-16 Mayıs tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda mindere çıkan Duru, 57 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin 71 ilinden yaklaşık 1400 sporcunun katıldığı organizasyonda zirveye çıkan genç sporcu, kariyerinin en önemli başarısına imza attı.

ŞİMDİ HEDEF BALKAN ŞAMPİYONASI

Türkiye şampiyonluğunun ardından yeni bir kapı daha aralanan Duru Şimşek, 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen önemli bir tecrübe kazanan başarılı sporcu, uluslararası arenada da madalya kazanarak kariyerini yeni başarılarla taçlandırmayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLUK EVDE DE BULAŞICI OLDU

Duru'nun elde ettiği başarılar yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadı. Kardeşinin judodaki yükselişinden etkilenen ablası Elif Şimşek de iki yıl önce bu spora başladı.

Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Elif Şimşek, kısa sürede Bursa ve bölge şampiyonlukları elde ederek önemli dereceler kazandı. Türkiye sıralamasında ilk yediye girmeyi başaran genç sporcu, 20 Haziran'da Hatay'da düzenlenecek Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kilogram kategorisinde mücadele edecek.

KARDEŞLER AYNI HEDEF İÇİN TER DÖKÜYOR

Judonun aile içinde ortak bir tutkuya dönüşmesi, Şimşek kardeşlerin başarılarında önemli rol oynuyor. Birlikte antrenman yapan kardeşler, hem birbirlerine destek oluyor hem de rekabet duygusuyla gelişimlerini sürdürüyor.

Ev ortamında bile judo teknikleri üzerine konuştuklarını belirten Elif Şimşek, küçük kardeşlerine dahi öğrendikleri bazı hareketleri gösterdiklerini anlatarak sporun aile hayatlarının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

“AVRUPA'DA BAŞARI ELDE ETMEK İSTİYORUM”

Judoya başlamasının ardından hayatında önemli değişiklikler yaşadığını ifade eden Duru Şimşek, antrenörüyle okulda tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Spor yapmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirten genç sporcu, Türkiye şampiyonluğu sonrası hedeflerini daha da büyüttüğünü dile getirdi. Şampiyon sporcu, Balkan Şampiyonası'nın ardından Avrupa düzeyinde de önemli dereceler elde etmek istediğini belirterek uluslararası başarılar için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

ANTRENÖRÜ İLK GÜNÜ UNUTAMIYOR

Duru'nun keşfediliş hikâyesini anlatan antrenör Kaan Karagülle, genç sporcunun sahip olduğu potansiyeli ilk andan itibaren gördüğünü söyledi.

Okul ziyaretinde tokalaşırken Duru'nun yaşıtlarına göre sıra dışı bir fiziksel kuvvete sahip olduğunu fark ettiğini belirten Karagülle, o gün antrenmana davet ettiği öğrencisinin kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini ifade etti.

İlk katıldığı turnuvada Bursa şampiyonu olan Duru'nun zamanla ulusal düzeyde başarılar elde ettiğini vurgulayan Karagülle, şimdi en büyük hedeflerinin Balkan Şampiyonası'nda derece kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

AZİM VE DOĞRU YÖNLENDİRME BAŞARIYI GETİRDİ

Duru Şimşek'in hikâyesi, genç yaşta keşfedilen yeteneğin doğru eğitim ve disiplinli çalışma ile nasıl büyük başarılara dönüşebileceğinin önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bir okul ziyaretinde başlayan bu yolculuk, bugün Türkiye şampiyonluğuna ve uluslararası hedeflere uzanırken, genç sporcu hem yaşıtlarına hem de spor dünyasına ilham veren bir başarı öyküsü yazmaya devam ediyor.