Tokat'ta kayıp Evrim Atış dosyası 8 yıl sonra yeniden açıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişte aydınlatılamayan cinayetler ile kamuoyunun yakından takip ettiği kayıp vakalarına yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Tokat'ın en çok konuşulan kayıp çocuk dosyalarından biri olan Evrim Atış soruşturması yeniden gündeme geldi.

8 YIL ÖNCE KAYBOLDU

Olay, 10 Temmuz 2018 tarihinde Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde yaşanmıştı.

Üç yaşındaki Evrim Atış, annesi Dilek Atış tarafından yayladaki çadırın önüne kardeşiyle birlikte oyun oynaması için bırakıldı.

Kısa süre sonra çocuğun kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

EVRİM'E AİT TEK BİR İZE RASTLANMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi aylarca geniş çaplı çalışma yürüttü.

Arama çalışmalarına iz takip köpekleri, dronlar ve gönüllüler de katıldı.

Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen Evrim Atış'a ait herhangi bir iz bulunamadı.

BABA 'TRAKTÖR KAZASINDA ÖLDÜ' DEDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış tutuklandı.

Baba Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü ve kendi babasının mezarına gömüldüğünü ileri sürmüş, mezarda herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

ANNE VE BABA TAHLİYE EDİLDİ

Anne Dilek Atış ise farklı tarihlerde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı.

Anne Dilek Atış 109 gün tutuklu kaldıktan sonra 8 Kasım 2018'de, baba Burhan Atış ise 165 gün sonra 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOSYA YENİDEN İNCELEMEDE

Kayıp olayının üzerinden geçen 8 yıla rağmen Evrim Atış'tan hâlâ hiçbir haber alınamazken, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı yeniden incelemeye aldığı öğrenildi.

BABA AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan, baba Burhan Atış gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtsız bırakarak açıklama yapmak istemedi.

Soruşturmanın, dosyadaki mevcut deliller ile yeni elde edilebilecek bilgi ve bulgular doğrultusunda yeniden değerlendirileceği belirtildi.