Tokat'ta kediye çarpmamak için manevra yapan motosikletli kaza yaptı: 1 ölü
Niksar ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Ergin Ersin’in motosikleti, kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan Ersin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Tokat'ta acı kaza...
Niksar ilçesi Danişment Gazi Bulvarı üzerinde, plakasız motosikletiyle seyir halinde olan Ergin Ersin, iddiaya göre aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.
KALDIRIMA ÇARPTI
Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ergin Ersin, ağır yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ergin Ersin, burada hayatını kaybetti.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)