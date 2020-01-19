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Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA | 19.01.2020 - 07:42..
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Yazmacılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER TÜM ÇARŞIYI SARDI

Kısa sürede büyüyen ve tüm çarşıyı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine Tokat Belediyesi ile çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İŞ YERİ SAHİPLERİ İTFAİYEYE TEPKİLİ

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

İş yeri sahipleri ise geç geldiklerini iddia ederek itfaiyeye tepki gösterdi.

Polis, yazmacı dükkanlarındaki kimyasal maddelerin patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

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