Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

1 Ali Koç: Transfer yapamıyoruz Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, halen transfer yapabilecek limite ulaşmadıklarını söyledi.

2 Dinozorların sonu hakkındaki tartışmalarda son tespit Dinozorların kısa sürede yok olmasına yol açan nedenin volkanik aktiviteler değil, 66 milyon yıl önce Dünya ile çarpışan dev göktaşı olduğu sonucuna varıldı.

3 Ankara'da sahte polis suçüstü yakalandı Ankara'da telefonla ulaştığı mağdurlara kendisini polis olarak tanıtan ve türlü bahanelerle paralarını alan şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

4 Kastamonu'da 2 ev ve bir ahır yandı Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında, 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

5 Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor TSK ve MİT'in yakın takibi nedeniyle yakalanma korkusu sardığı Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Fehman Hüseyin'in yakalanmamak için Irak, Suriye ve İran arasında yer değiştirdiği öğrenildi.

6 Çin'de gizemli virüs giderek yayılıyor Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün 4 kişide daha görüldüğünü duyurdu.