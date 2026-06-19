Tokyo Haneda Havalimanı'nda panik: Akıllı telefon uçakta alev aldı

Tokyo–Londra seferi için hazırlanan yolcu uçağında, Japon devlet televizyonu NHK’nin aktardığı bilgilere göre, kalkış öncesi kabin içinde bir akıllı telefonun aniden alev aldığı ve kısa sürede duman oluştuğu bildirildi.

Durumu fark eden kabin ekibi, yolcular arasında paniğe yol açan olaya hızla müdahale etti.

MÜRETTEBAT YANGIN SÖNDÜRÜCÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Kabin ekibi, alevlerin büyümesini önlemek için yangın söndürücüyle müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan olay, kabin içinde daha büyük bir tehlikenin oluşmasını engelledi.

Olay sırasında uçakta bulunan 211 kişi arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

AKILLI TELEFON YOLCUYA AİT ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelerde, alev alan cihazın bir yolcuya ait akıllı telefon olduğu belirlendi. Telefonun neden alev aldığına ilişkin teknik inceleme başlatıldığı bildirildi.

UÇAK PARK YERİNE DÖNDÜ, GECİKMELİ KALKIŞ YAPTI

Olayın ardından hava trafik kontrol kulesinin talimatı doğrultusunda uçak, kalkıştan vazgeçerek park pozisyonuna geri döndü. Güvenlik ekiplerinin yaptığı detaylı kontrollerin ardından uçak, Londra seferini gecikmeli olarak gerçekleştirdi.

GÜVENLİK KONTROLLERİ YAPILDI

Yaşanan olay sonrası uçakta kapsamlı güvenlik kontrolleri yapıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından uçağın operasyonuna devam etmesine izin verildi.