Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki sprint yarışında 11. oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da gerçekleştirilen MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağının sprint yarışında 11. oldu.
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağının sprint yarışında heyecan yaşandı.
Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapılan yarışın sprint turunda, 18:55.527'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia, birinci sırayı aldı.
TOPRAK 11. OLDU
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 11. sırada bitirdi.
ANA YARIŞ YARIN YAPILACAK
MotoGP'nin Çekya ayağında ana yarış, yarın TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)