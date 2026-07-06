Tottenham, Newcastle United'dan Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Newcastle United'dan Sandro Tonali'yi transfer ettiğini açıkladı.

TONALI, TOTTENHAM'DA

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan orta sahanın yeni takımında 16 numaralı forma giyeceği belirtildi.

TAM 100 MİLYON STERLİN...

Sözleşme serisi hakkında bilgi verilmezken İngiliz basınına göre Tottenham, bu transfer için Newcastle United'a 100 milyon sterlin ödeyecek.