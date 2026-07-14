Toyota Corolla Sport'un yeni versiyonu tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Japon otomotiv devi Toyota, Corolla modelinin 60 yıllık köklü geçmişini taçlandırmak için tasarladığı özel serinin dördüncü üyesini Japonya pazarında görücüye çıkardı.

Yaklaşık 21 bin 180 dolar fiyat etiketiyle sunulan bu şık araç, hibrit teknolojisi ve yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor.

ÖZEL LOGOLAR VE ŞIK TASARIM DETAYLARI

Corolla Sport G“Z ACTIVE ELEGANCE modelinin ön çamurluklarında ve iç mekanındaki suni deri kaplama ön panelinde, 60. yıla özel hatıra logoları yer alıyor.

Kabinde dumanlı gümüş detaylarla süslenmiş direksiyon simidi, alüminyum pedallar ile açık bej ve siyah renk kombinasyonuna sahip spor koltuklar var.

Yalnızca bu versiyona özel siyah ve hardal sarısı çift renk gövde seçeneğiyle gelen araç, güncellenen standart donanımlarıyla da göz dolduruyor.

Artık G“Z paketinde 18 inç alüminyum jantlar standart olarak sunulurken, gövde rengi seçeneklerine de yeni tek ve çift renk kombinasyonları ekleniyor.

5. NESİL HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Yeni özel seride güç aktarımını, 1.8 litrelik benzinli motor ile elektrik motorunun birleşiminden oluşan beşinci nesil hibrit sistem üstleniyor.

Yalnızca önden çekişli olarak tercih edilebilen bu sistem, toplamda yaklaşık 122 beygir güç üreterek kullanıcıya dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor.

Gelişmiş elektrik desteğinin sunduğu anlık tork sayesinde sportif sürüş hissini artıran model, yakıt tüketimiyle de kullanıcısını memnun etmeyi başarıyor.

Araç, yapılan WLTC ölçümlerine göre 100 kilometrede ortalama sadece 3.8 litrelik düşük yakıt tüketim değeriyle yüksek verimlilik sunuyor.