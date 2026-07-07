Trabzon'da akrabalar arasında ot biçme kavgası: Torun da hayatını kaybetti

Trabzon'da vahşet..

Dün öğle saatlerinde Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda Paşa Gülle ile yengesi Emine Gülle arasında 'ot biçme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Paşa Gülle, tabancasını ateşleyerek yengesi Emine Gülle ile kızı Fatma Ergün ve torunu Ekrem Ergün'ü vurdu.

ANNEANNE HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emine Gülle'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Fatma Ergün ile oğlu Ekrem Ergün ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından şüpheli Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu.

TORUNU DA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Ekrem Ergün de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öte yandan yaralı Fatma Ergün’ün ise tedavisi sürdüğü öğrenildi.