Trabzon'da boruya sıkışan yavru kedi, mucize kurtuluşla hayata tutundu

Trabzon’un Sürmene ilçesinde sabah saatlerinde markete gitmek üzere yola çıkan Abdullah Zehiroğlu, bir binanın yağmur suyu tahliye borusundan gelen zayıf bir ses fark etti.

Sesin kaynağını kontrol eden Zehiroğlu, borunun içinde sıkışmış bir yavru kedi olduğunu gördü. Durumu kendi imkânlarıyla çözemeyince yardım çağırdı.

İKİ ARKADAŞIN ZAMANLA YARIŞAN KURTARMA ÇALIŞMASI

Olay yerine gelen Enes Kasap ile birlikte harekete geçen Zehiroğlu, yavru kediyi kurtarmak için borunun bulunduğu sistemi söktü. Dikkatli bir çalışma yürüten iki arkadaş, plastik tahliye borusunu yerinden çıkararak müdahaleyi derinleştirdi.

Yan keski yardımıyla borunun kesilmesiyle birlikte yavru kediye ulaşıldı ve sıkıştığı yerden dikkatlice çıkarıldı.

MİNİK KEDİ VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Kurtarma işleminin ardından yavru kedi, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü. Yapılan ilk muayenede durumunun iyi olduğu ve tedavisinin başlatıldığı öğrenildi.

Uzun süre dar alanda mahsur kalmasına rağmen yavru kedinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

KURTARMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kurtarma operasyonu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki arkadaşın dikkatli şekilde boruyu sökme ve kesme anları yer alırken yavru kedinin kurtarıldığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek beğeni topladı.

“İŞE GEÇ KALDIM AMA DEĞERDİ”

Kediyi kurtaran Abdullah Zehiroğlu, yaşanan süreci anlatırken markete giderken sesi fark ettiğini ve ardından hiç düşünmeden müdahale ettiklerini söyledi. Arkadaşı Enes Kasap ile birlikte boruyu sökerek kediyi kurtardıklarını belirten Zehiroğlu, işe geç kaldığını ancak patronunun durumu anlayışla karşıladığını ifade etti.

Zehiroğlu, en büyük teşekkürü arkadaşı Enes Kasap’ın hak ettiğini vurgulayarak, yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Kurtarma anlarının paylaşılmasının ardından görüntüler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, iki arkadaşın duyarlı davranışını takdir eden çok sayıda yorum yaptı.

Trabzon’da yaşanan bu olay, küçük bir dikkatin ve hızlı bir müdahalenin bir canı nasıl kurtarabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.