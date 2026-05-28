Trabzon'da karşı şeride sürüklenen otobüs, facianın eşiğinden döndü

Trabzon'un Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi mevkisinde, Antalya’dan Trabzon yönüne seyreden yabancı plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ortasındaki elektrik direğine çarptı.

OTOBÜS 150 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle direği de altına alan araç, yaklaşık 150 metre boyunca ilerleyerek Rize yönünden gelen araçların kullandığı karşı şeritte durabildi. Şeritte o sırada başka bir aracın bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüste ve yol altyapısında maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlattı.