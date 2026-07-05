Trabzonspor, Aral Şimşir ile anlaştı!

Transferin en hareketli ekiplerinden olan Trabzonspor'dan bir önemli hamle daha geliyor.

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 3. olan, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynamaya hak kazanan Trabzonspor, hücum hattını güçlendiriyor.

ARAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-mavili ekip, milli oyuncu Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aral için Midtjylland ile 13 milyon euro bonservis bedeli artı 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya çok yakın.

Transferin yakın bir süre içerisinde bitmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir, geride kalan sezon Danimarka Süper Ligi'nde "Yılın Profili" seçilmişti.

Aral, geçen sezon tüm kulvarlarda oynadığı 52 maçta 12 gol ve 21 asistlik bir performans sergilemişti.

ADAY KADROYA ALINMIŞTI

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Aral, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda da yer aldı.