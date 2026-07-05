Irak'ta yolsuzlukları ihbar edene para ödülü verilecek

Irak son zamanlarda gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonlarında kaydedilen görüntülerle gündeme geldi.

Ülkede başlatılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonları kapsamında onlarca siyasetçi ve üst düzey kamu görevlisi gözaltına alındı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Ali Fatih Zeydi, tüm Irak vatandaşlarını yolsuzluk suçlarından elde edilen kamu malları ve varlıklarına ilişkin bilgi paylaşmaya davet etti.

'ULUSAL VE AHLAKİ SORUMLULUK"

Açıklamada, vatandaşlardan gelecek ihbarların kamuya ait kaynakların tespit edilmesi, geri alınması ve yeniden devlet hazinesine kazandırılmasına katkı sağlayacağı belirtilirken, bunun hem ulusal hem de ahlaki bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Açıklamada, Başbakan Zeydi’nin talimatıyla, yürürlükteki yasal çerçeve kapsamında ihbarda bulunan kişilere maddi ödül verileceği bildirildi.

Ödül miktarına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, yolsuzlukla mücadele kapsamında kullanılacak resmi ihbar platformunun internet adresinin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.