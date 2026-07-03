Trabzonspor mutlu sona ulaştı: Andre Onana...

Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleciyi kadrosuna kattı.

ANLAŞMA TAMAM

Haberde, tarafların geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığının bildirildiği transferin resmen imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Trabzonspor, Onana'yı performansa bağlı olarak 1.5 milyon euroya kadar çıkabilecek kiralama bedeliyle 1 yıllığına kadrosuna kattı.

1 YIL DAHA TRABZONSPOR'DA!

Sözleşmede, satın alma opsiyonu ya da zorunlu satın alma maddesi yer almıyor.

Öte yandan bordo-mavili kulübün, deneyimli kalecinin maaşının büyük bölümünü karşılayacağı aktarılırken Onana'nın, bir sezonun ardından Manchester United'a geri döneceği ifade edildi.